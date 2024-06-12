В Киеве слышали взрывы, работало ПВО: россияне атаковали столицу Украины

В Киеве 12 июня прогремели мощные взрывы. До этого в украинской столице объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали об очередной вражеской угрозе с неба. 24 Канал призывает киевлян находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба по целям, которые российские захватчики пускают по украинской столице.

Все об атаке 12 июня Ту-95МС выпустили крылатые ракеты: куда они летят

Атака на Киев 12 июня: что известно

Часть "Шахедов", которые запустила Россия этой ночью, долетели до Киевской области. Туда направили враги и свои крылатые ракеты с самолетов Ту-95. Киевская область отбивалась от комбинированной атаки.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– написали в КГВА в 4 утра.

Примерно в это время первая группа ракет прекратила существование. Вторая же разворачивалась из Винницкой области в сторону Киевской области. 20 минут после 4 часов мониторы сообщили, что ракеты закончились, а началась доразведка.

При этом был еще дрон в районе Василькова, и еще один неподалеку Миргорода на Полтавщине. Также поступала информация из мониторинговых сообществ о пусках, вероятно, "Кинжалов", но Воздушные силы об этом не писали.

По состоянию на это время, 04:20, никакой информации о пострадавших или повреждениях после атаки врага не было. Около 5 утра в КГГА сообщили, что в результате атаки разрушений в столице не зафиксировано. И пострадавших, к счастью, нет.

Когда в Киеве были взрывы

8 мая Россия массированно обстреляла Украину, под ударом оказался и Киев. В КГВА рассказали, что для атаки на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые заходили с нескольких направлений. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

Также Россия ударила по Киеву ракетой под утро 31 мая. Ее сбили, но обломки вызвали пожар и разрушения. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали, погибших и пострадавших не было.

И 7 июня враг атаковал Киевскую область БПЛА и ракетами, в частности Белую Церковь. Тогда в области в результате ночной атаки вспыхнул пожар на промышленном объекте.