Разбит фасад дома и разбитые квартиры: жуткие последствия атаки "Шахедов" на Киев
Российские военные ночью 13 июля совершили очередной теракт, атаковав Киев "Шахедами". В результате атаки россиян повреждения получил многоэтажный дом в Дарницком районе столицы.
По предварительно информацией от ГСЧС, падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы. По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома.
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Жертвой атаки на Киев стал один человек
В результате повреждений после атаки россиян были травмированы два человека. Кроме того, по этому же адресу был спасен и выведен на безопасное расстояние один человек.
Спасатели ликвидировали последствия после атаки "Шахедов" в Киеве / Фото ГСЧС
По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. В результате пострадали два человека, которые с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.
Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.
Последствия попадания обломков "Шахеда" в дом в Дарницком районе / Фото Ян Доброносов и "Киев24"
В КМВА сообщили, что случаи падения обломков зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы.
В Дарницком районе известно о двух травмированных: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (оскольчатые ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.
Последствия после падения обломков "Шахеда" в Киеве: смотрите видео (Источник видео: Ян Доброносов)
Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.
Сколько "Шахедов" Россия выпустила по Украине
- В течение ночи 13 июля русские военные совершили комбинированную атаку. Всего оккупанты выпустили по Украине две крылатые ракеты "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 "Шахедов".
- В Воздушных Силах сообщили, что два "Калибра" и все "Шахеды" были сбиты. Информация о ракете "Искандер-М", которую россияне выпустили из оккупированного Джанкоя, уточняется.
- Оккупанты атаковали с двух направлений: северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск).