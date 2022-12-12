Киев с самого утра замело снегом: на дорогах серьезные пробки

С самого утра 12 декабря украинскую столицу сильно замело снегом. На дорогах города образовались серьезные пробки.

Спецтехника продолжает расчищать Киев от снега. Об этом сообщили в городской государственной администрации.

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Последствия сильного снегопада в Киеве

В КГГА предупредили о пробках и проблемах с наземным общественным транспортом. Также отметили, что дорожники с ночи работают на улицах города. Перед началом снегопада была проведена превентивная обработка покрытия.

В настоящее время на улицах Киева работают 283 единицы спецтехники. Соответствующие коммунальные службы обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами и продолжают убирать снег.

Кроме того, 314 работников в составе 47 бригад по ручной уборке очищают узкие пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта, лестницы, островки безопасности.

Синоптики прогнозируют на вторник, 13 декабря,

Призываем водителей не пользоваться своими авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – у них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб,

– отметили в КГГА.

В Киеве расчищают дороги от снега / Фото КГГА

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Подробнее о пробках

В сети распространяют фото и видео утренней метели и пробок в Киеве. Кроме того отмечают, что в городе фиксируют аварии.

Снежное утро в столице / Фото из телеграмм-канала Киев без цензуры

На дорогах Киева пробки: смотрите видео

Последствия непогоды на Волыни и во Львове