В Киеве чрезвычайно сложные обстоятельства, – Зеленский о ситуации в столице
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезвычайно сложных обстоятельствах в Киеве, где более 1200 домов остаются без отопления, и призвал действовать быстрее.
- Зеленский поручил проверить готовность социальной инфраструктуры и обсудил с чиновниками возможности для срочной закупки оборудования для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения.
Президент Украины заявил, что в столице чрезвычайно сложные обстоятельства. Он обсудил с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно.
По мнению украинского президента, пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – надо действовать быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Что Зеленский говорит о ситуации в Киеве?
Президент объяснил, что больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Он провел специальный селектор. Доклады по ситуации в регионах, где сложнее всего с точки зрения энергетики.
Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – надо действовать быстрее,
– говорит он о ситуации в столице.
Зеленский поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей. Министр внутренних дел Украины доложил по обеспечению пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.
Также президент поручил премьер-министру Украины вместе с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения. Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели.
Украинский лидер поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова.
Где в Киеве ситуация самая тяжелая?
Мэр столицы Виталий Кличко объяснил, что самая острая ситуация с перебоями в поставках тепла, воды и электроэнергии наблюдается на Троещине, где без базовых услуг остаются около 600 домов.
В связи с этим в районе дополнительно разворачивают пункты обогрева – к уже имеющимся 145, которые ранее функционировали в Деснянском районе. Речь идет не только о временных палатках, но и о стационарных опорных пунктах, где люди смогут находиться круглосуточно. Их обустраивают, в частности, на базе школ, обеспечивая мобильными котельными, местами для сна, карематами и питанием.