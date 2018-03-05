Киев и остальные: сколько получают украинцы в разных регионах

Только в четырех регионах средняя зарплата превышает отметку в 7711 гривен – именно столько в среднем получал рядовой украинец в январе 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.

Лидером остается Киев со средней зарплатой 11 668 гривны – к слову, это единственный регион, в котором эта цифра превышает 10 тысяч.

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Больше, чем по Украине, получают жители еще трех областей – Донецкой (в среднем 8389 гривен), Киевской (8145) и Днепропетровской (7839). Несколько меньше – в Запорожской (7479 гривны), Одесской (7228), Полтавской (7136), Николаевской (7067) и Львовской (6950).

Меньше всего получают жители Тернопольской (5865 гривен) и Черновицкой (5914) областей.

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К слову, по темпам роста лидирует Днепропетровщина – по сравнению с январем 2017 средняя зарплата здесь выросла на 32,7%. В пятерке лидеров по темпам роста также Винничина (+32,4%), Киевщина (+32,2%), Житомирщина (+31,9 :) и Закарпатье (+31%). Самые низкие темпы роста – в Луганской (+19%), Николаевской (+23,1%) и Ровенской областях (+23,8%).

Наибольшие зарплаты – в Киеве, наименьшие – в Тернопольской области

Также в Госстате обнародовали почасовую зарплату в разных регионах Украины по состоянию на четвертый квартал 2017 года. Ситуация здесь в целом похожа на среднемесячные зарплаты января 2018. Более 50 гривен за 1 рабочий час получают, кроме столицы (81,5 гривен – ощутимо больше, чем в регионах), в Донецкой (60,98 гривен), Киевской (53,53 гривен ), Днепропетровской (51,15), Николаевской (51,02), Запорожской (50,91) и Закарпатской (50,41) областях. А вот самый дешевый час рабочего времени – на Черниговщине (41,89 гривен).

Час рабочего времени в Киеве стоит вдвое дороже, чем в Черниговской области