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      Киев заработал на туризме 63 миллиона гривен за год

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      В 2019 году Киев посетило 4 миллиона туристов / unsplash

      Киев посещает все больше туристов. Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем 30 миллионов гривен по сравнению с 2018 – тогда эта сумма составляла 32,9 миллиона гривен.

      В прошлом году Киев посетило 4 миллиона иностранцев. Об этом рассказала заместитель главы Киевской городской администрации Марина Хонда, сообщает Главком.

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      В 2019 году ставка туристического сбора составляла 0,4% от размера минимальной зарплаты для туризма (16 гривен 69 копеек) и 1% для въездного (41 гривна 73 копейки).

      Заработанные на туризме средства планируют потратить на развитие туристической сферы, создание комфортного и современного сервиса для гостей города.

      Из каких стран приезжает больше всего туристов:

      • Израиль;
      • США;
      • Беларусь;
      • Германия;
      • Великобритания;
      • Франция;
      • Турция;
      • Грузия;
      • Азербайджан.

      Куда пойти в Киеве?

      Недавно согласно рейтингу Big 7 Travel Киев занял второе место среди 50 городов, которые стоит посетить в новом десятилетии. Если вы планируете в ближайшее время посетить столицу, предлагаем полезные подборки:

      • Где вкусно поесть в столице: лучшие рестораны города с украинской и итальянской кухнями. Борщ, как дома, зеленые вареники, классическая киевская лепешка и другие вкусности.
      • Куда пойти в Киеве: какие места стоит обязательно увидеть. Уютные улицы, площади, набережная и другие атмосферные места, которые нельзя не посетить, если вы приехали прогуляться по столице.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Деньги Туристический бизнес Новости Киева
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