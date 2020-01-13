Киев заработал на туризме 63 миллиона гривен за год
Киев посещает все больше туристов. Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем 30 миллионов гривен по сравнению с 2018 – тогда эта сумма составляла 32,9 миллиона гривен.
В прошлом году Киев посетило 4 миллиона иностранцев. Об этом рассказала заместитель главы Киевской городской администрации Марина Хонда, сообщает Главком.
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В 2019 году ставка туристического сбора составляла 0,4% от размера минимальной зарплаты для туризма (16 гривен 69 копеек) и 1% для въездного (41 гривна 73 копейки).
Заработанные на туризме средства планируют потратить на развитие туристической сферы, создание комфортного и современного сервиса для гостей города.
Из каких стран приезжает больше всего туристов:
- Израиль;
- США;
- Беларусь;
- Германия;
- Великобритания;
- Франция;
- Турция;
- Грузия;
- Азербайджан.
Куда пойти в Киеве?
Недавно согласно рейтингу Big 7 Travel Киев занял второе место среди 50 городов, которые стоит посетить в новом десятилетии. Если вы планируете в ближайшее время посетить столицу, предлагаем полезные подборки:
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