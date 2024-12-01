В сердце украинской столицы: в Киеве состоялась акция в поддержку освобождения военнопленных
В Киеве 1 декабря проходила традиционная акция в поддержку пленных бойцов "Азова". На этот раз она состоялась в сердце украинской столицы – на Майдане Независимости.
Туда пришли родные и близкие наших военнопленных, а также просто неравнодушные граждане. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
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Как прошла акция Free Azovstal Defenders в Киеве
В первый день зимы украинцы вышли на Майдан Независимости, чтобы в очередной раз напомнить миру, что значительная часть наших защитников до сих пор находится в российском плену.
В Киеве 1 декабря прошла акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Таким образом родные, близкие пленных героев, а также простые украинцы хотят привлечь внимание мирового сообщества, чтобы и давила на российские власти по возвращению наших защитников на родину.
На Крещатике люди вышли, чтобы напомнить о защитниках в российском плену / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Несколько человек вышли с плакатами, где большими буквами было составлено – Free Azov. На других плакатах также было указано, что: "Они тоже хотели бы прожить свою жизнь!", "Равнодушие, молчание = соучастие, плен убивает", "Свободные должны бороться за пленных", а также "Цена твоей жизни, их ад ежедневно".
Украинцы требуют освобождения защитников "Азовстали" из плена / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Также акция, кроме Майдана Независимости, пролегла и дальше по главной улице Киева – Крещатик. Люди также стояли с украинскими флагами, там знаменами "Азова".
Как прошла акция по освобождению военнопленных в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
К слову, акции Free Azovstal Defenders проходят в столице каждое воскресенье. Организаторы каждый раз выбирают для их проведения различные локации, чтобы все желающие выразить свою поддержку смогли принять в них участие. Часто на митинги проходят звезды и другие известные люди.