"Верните защитников Мариуполя – живых и павших": в Киеве прошла акция в поддержку азовцев

В Киеве в воскресенье 14 апреля состоялась традиционная акция в поддержку военнопленных с "Азовстали". Тысячи людей собрались, чтобы призвать мир способствовать возвращению наших защитников из российского плена.

Об этом сообщает фотограф 24 Канала, которая была на месте событий. На этот раз акция состоялась возле станции метро "Арсенальная".

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В Киеве прошла акция в поддержку военнопленных

На этот раз люди, вышедшие поддержать освобождение защитников "Азовстали" и других украинских военнопленных из плена вышли на территорию вблизи Киевского дворца детей и юношества, а также парка Вечной Славы. В своих руках родные, друзья и близкие военнопленных держали плакаты с призывами способствовать освобождению наших защитников из плена.

Возле станции метро "Арсенальная" прошла акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук

Люди держали плакаты с надписями "Твое молчание может стать позором", "Их ждут дома", "Будь голосом пленных!", "Верните защитников Мариуполя – живых и павших" и другие.

Среди тех людей, что пришел поддержать наших пленных был и защитник Мариуполя – Андрей. Журналисты Суспильного отметили, что мужчина был в плену 21 месяц, а вернулся на родину в результате обмена 3 января 2024 года. Сейчас военный находится на реабилитации в Киеве.

Всегда прихожу поддержать собратьев, которые еще остаются в плену. Нас должны слышать. Люди должны знать, какой там ад на самом деле. Там у людей исчезает вера,

– сказал он.

Военнослужащий Сергей также пришел поддержать пленных "Азовстали". Мужчина отмечает, что сегодня они, а завтра он тоже там может оказаться, поэтому важно, чтобы пленные не чувствовали, что их покинули.

Тысячи людей пришли поддержать защитников, которые сейчас находятся в плену в России / Фото Валентины Полищук

Среди участников акции были также дети, которые ждут дома своих близких людей, после того, как их смогут освободить из плена.

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