В Киеве две девочки выпали с 15 этажа: следователи предполагают, что могло быть самоубийство

Жуткое известие поступило из Киева. Полиция сообщила, что вечером 16 августа из 15 этажа выпали двое детей. К сожалению, они погибли.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели детей. Они изучают все детали произошедшей на улице Михаила Драгоманова трагедии.

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Это может быть самоубийство

По крайней мере, так квалифицировали трагедию следователи. Как отмечают, в 18:20 в полицию Киева поступила информация. Согласно ей, на улице Михаила Драгоманова обнаружили двоих мёртвых детей.

Туда сразу же отправилась следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. Также на место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции и карета скорой помощи.

По прибытию на место происшествия правоохранители обнаружили, что погибли 12-летние местные жители. Предварительно они выпали с 15-го этажа многоэтажки.

Следственный отдел Дарницкого управления полиции начал уголовное производство. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства жуткого инцидента.

Накануне еще один жуткий инцидент произошел во Львове. Там на проезжую часть вместе с балконом упал мужчина.

Он скончался в больнице