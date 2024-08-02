Над Борщаговкой в Киеве поднимается серый дым, его видно за сотню метров: что говорят в ГСЧС

В районе Борщаговки в Киеве 2 августа произошел пожар, а дым видели за 100 метров от места возгорания. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров. До этого о возгорании сообщали местные телеграм-каналы.

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Какие детали рассказали в ГСЧС относительно пожара

Павел Петров отметил, что на Борщаговке в Киеве был небольшой пожар. По предварительным данным, там горит мусор.

Привлечены более трех цистерн техники для тушения. Взрыва на месте, по предварительным данным, не было, пожара в доме не наблюдалось,

– отметил представитель ГСЧС Киева.

Он также подчеркнул, что пострадавших на месте пожара в Киеве нет.

Пожар в Киеве 2 августа: смотрите видео

О возгорании на Борщаговке в местных телеграм-каналах писали около 16:30. На кадрах было видно, что над районом стоит столб черного густого дыма.

Возгорание на Борщаговке: смотрите видео

Очевидцы сообщали, что возгорание видели за сотни метров от места происшествия. Огонь фиксировали также из разных уголков Борщаговки.

Огонь видели за 100 метров: смотрите видео

К слову, 18 июля в Киеве вспыхнул пожар в Дарницком районе в супермаркете "Сильпо" на улице Здолбуновской. Спасатели эвакуировали посетителей и работников магазина. Около 3 часов после сообщения об огне пожар в "Сильпо" потушили.