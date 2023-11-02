"Джакузи" на улицах Киева: возле станции метро "Олимпийская" прорвало теплотрассу

В центре Киева 2 ноября произошел прорыв теплотрассы. В результате улицу возле станции метро "Олимпийская" залило кипятком.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В то же время все повреждения уже ликвидировали экстренные службы, передает 24 Канал.

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Очевидцы рассказали, что прорыв теплотрассы произошел на улице Деловой в центральной части украинской столицы. Кроме того, в сети опубликовали кадры, где горячая бьет ключом, образовав в яме "джакузи".

В Киеве произошел прорыв теплотрассы: смотрите видео

Соседние улицы, расположенные рядом с местом прорыва, окутал горячий пар. Впоследствии горячая вода перешла и на дорогу, хотя это не остановило движение автомобилей.

Горячий пар окутал центральные улицы Киева: смотрите видео

Далее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что повреждение теплосети на улице Деловой оперативно локализовали. Там также пояснили, что повреждение трубы произошло около 10 часов.

Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения. Начата подготовка к ремонтным работам, которые планируется завершить в течение суток,

– говорится в сообщении КГГА.

В заключение в администрации сказали, что возобновление горячего водоснабжения и отопления произойдет сразу после завершения ремонтных работ.

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