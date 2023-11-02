Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Водночас усі пошкодження вже ліквідували екстрені служби, передає 24 Канал.

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Що відомо про "фонтан" у Києві

Очевидці розповіли, що прорив теплотраси стався на вулиці Діловій у центральній частині української столиці. Крім того, у мережі опублікували кадри, де гаряча б'є ключем, утворивши у ямі "джакузі".

У Києві стався прорив теплотраси: дивіться відео

Сусідні вулиці, які розташовані поруч із місцем прориву огорнув гарячий пар. Згодом гаряча вода перейшла й на дорогу, хоча це не зупинило рух автівок.

Гарячий пар огорнув центральні вулиці Києва: дивіться відео

Далі у Київській міській державній адміністрації повідомили, що пошкодження тепломережі на вулиці Діловій оперативно локалізували. Там також пояснили, що пошкодження труби сталося близько 10 години..

Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" оперативно перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження. Розпочато підготовку до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби,

– мовиться у дописі КМДА.

Наостанок в адміністрації сказали, що відновлення гарячого водопостачання та опалення відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт.

Останній прорив теплотраси у Києві трапився майже пів року тому