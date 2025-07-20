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24 Канал Новости Украины В центре Киева будут перекрывать движение из-за приезда иностранной делегации
20 июля, 21:54
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В центре Киева будут перекрывать движение из-за приезда иностранной делегации

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 21 июля в Киеве из-за приезда иностранных делегаций будет перекрыто движение в центральной части города.
  • Управление государственной охраны Украины обеспечивает охрану глав иностранных государств и правительств во время их визитов.

В Киеве 21 июля будут перекрывать движение. Ограничения будут действовать в центральной части города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

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Что известно о перекрытии движения в Киеве?

В Управлении государственной охраны Украины предупредили, что 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Просим учесть указанную информацию при перемещении, 
– говорится в сообщении.

В УГО напомнили, что, соответствии с украинским законодательством, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

К слову, в Киеве 20 июля произошел мощный ливень, который затопил несколько улиц. В результате этого было затруднено движение транспорта, особенно на площади Галицкой.