В центре Киева будут перекрывать движение из-за приезда иностранной делегации

В Киеве 21 июля будут перекрывать движение. Ограничения будут действовать в центральной части города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

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Что известно о перекрытии движения в Киеве?

В Управлении государственной охраны Украины предупредили, что 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Просим учесть указанную информацию при перемещении,

– говорится в сообщении.

В УГО напомнили, что, соответствии с украинским законодательством, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

К слову, в Киеве 20 июля произошел мощный ливень, который затопил несколько улиц. В результате этого было затруднено движение транспорта, особенно на площади Галицкой.