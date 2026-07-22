Центр Киева частично перекроют 23 июля: в чем причина

В четверг, 23 июля, в центре Киева будут введены временные ограничения дорожного движения. Эти изменения связаны с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Почему 23 июля перекроют центр Киева?

Жителей и гостей столицы предупредили о временных изменениях в организации дорожного движения, которые будут действовать 23 июля. В этот день движение транспорта будет частично ограничено.

В сообщении УГО отмечается, что временные изменения коснутся центральных районов столицы. При этом конкретный перечень улиц, на которых будет ограничено движение, пока не приводится.

Киевлянам и гостям города рекомендуют заранее учитывать информацию об ограничениях движения при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, в Киеве недавно изменились цены на общественный транспорт. С 15 июля проезд в троллейбусе, метро, трамваях и автобусах стоит 30 гривен, при этом действуют скидки при покупке поездок оптом или абонементов.

Поездки, приобретенные до 14 июля, останутся действительными до 14 сентября. Однако после этой даты неиспользованные поездки не будут аннулированы – их стоимость будет переведена в денежный эквивалент и зачислена на баланс транспортной карты.

Также подорожали и цены на поездки на городской электричке. Разовый билет будет стоить не менее 30 гривен, а цена будет зависеть от способа оплаты.