Про це повідомляє Управління державної охорони України.
Чому перекриють центр Києва 23 липня?
Жителів та гостей столиці попередили про тимчасові зміни в організації дорожнього руху, які діятимуть 23 липня. Цього дня рух транспорту буде частково обмежений.
У повідомленні УДО зазначає, що тимчасові зміни стосуватимуться центральних районів столиці. При цьому конкретний перелік вулиць, де буде обмежено рух, наразі не наводиться.
Киянам і гостям міста рекомендують заздалегідь враховувати інформацію про обмеження руху під час планування маршрутів та, за можливістю, обирати альтернативні шляхи об'їзду.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Нагадаємо, у Києві нещодавно змінилися ціни на громадський транспорт. З 15 липня проїзд у тролейбусі, метро, трамваях та автобусах вартує 30 гривень, при цьому діють знижки, якщо купувати поїздки гуртом або ж абонементи.
Поїздки, які були придбані до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня. Але після цієї дати невикористані поїздки не анулюватимуться – їхню вартість переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної карти.
Також здорожчали й ціни на поїздки міською електричкою. Разовий квиток буде коштувати щонайменше 30 гривень, а ціна залежатиме від способу оплати.