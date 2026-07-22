Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Чому перекриють центр Києва 23 липня?

Жителів та гостей столиці попередили про тимчасові зміни в організації дорожнього руху, які діятимуть 23 липня. Цього дня рух транспорту буде частково обмежений.

У повідомленні УДО зазначає, що тимчасові зміни стосуватимуться центральних районів столиці. При цьому конкретний перелік вулиць, де буде обмежено рух, наразі не наводиться.

Киянам і гостям міста рекомендують заздалегідь враховувати інформацію про обмеження руху під час планування маршрутів та, за можливістю, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, у Києві нещодавно змінилися ціни на громадський транспорт. З 15 липня проїзд у тролейбусі, метро, трамваях та автобусах вартує 30 гривень, при цьому діють знижки, якщо купувати поїздки гуртом або ж абонементи.

Поїздки, які були придбані до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня. Але після цієї дати невикористані поїздки не анулюватимуться – їхню вартість переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної карти.

Також здорожчали й ціни на поїздки міською електричкою. Разовий квиток буде коштувати щонайменше 30 гривень, а ціна залежатиме від способу оплати.