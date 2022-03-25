В Киеве 25 марта будут работать 6 ярмарок: адреса, где купить еду в столице
25 марта 2022 , 10:45Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве 25 марта будут работать 6 мини-ярмарок в четырех районах города. Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00, но график может измениться.
В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00.
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На ярмарках можно купить картофель, овощи борщового набора, бакалею и т.д.
Адреса ярмарок в Киеве
- 2 в Голосеевском районе: Голосеевский проспект, 116 и улица Лятошинского, 14
- Дарницкий район: улица Анны Ахматовой, 31
- 2 в Святошинском районе: улица Гната Юры, 5 и улица Кулибина, 4
- Шевченковский район: улица Ружинская, 18
К слову, в КГГА сообщили, что ночь на 25 марта в Киеве прошла спокойно, хотя звучало несколько сирен. В столице начали работать магазины, аптеки и общественный транспорт.
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