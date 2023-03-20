В Киеве официально сократили комендантский час и изменили время продажи алкоголя

В Киеве решили изменить время комендантского часа. Изменения вступят в силу с 26 марта 2023 года.

С этого времени комендантский час в столице будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день. Кстати, также в КМВА приняли решение по блокпостам.

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В КМВА отметили, что уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице.

Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация с безопасностью,

– сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Изменится время продажи алкоголя

Кроме того, в Киеве с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях позволят продавать с 11:00 до 21:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

"Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции", – добавили в КМВА.

Следует напомнить, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право:

задержать данное лицо,

проверить у нее наличие документов,

установить причину нарушения комендантского часа.

Также по необходимости может быть проведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или огнестрельное оружие.

Выходить на улицу можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

Добавим, что в Киеве с сокращением комендантского часа с 26 марта метро и наземный транспорт будут работать на час дольше.