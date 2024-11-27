Пришел в кафе с пистолетом: в Киеве мужчина в полицейской форме угрожал оружием

В Киеве мужчина поссорился с работницей кафе, а после этого начал демонстрировать оружие и магазин с патронами. Работникам полиции удалось установить личность правонарушителя.

Мужчиной в полицейской форме оказался неоднократно судимый 45-летний местный житель, передает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Мужчина, угрожавший, переоделся в полицейскую форму

Правоохранителям удалось задержать мужчину. Кроме этого, они осуществили неотложный обыск его дома, изъяли форму и пистолет. Их происхождение сейчас устанавливается.



Полиция задержала мужчину, который переоделся в полицейскую форму и угрожал пистолетом / Фото полиция Киева

Полиция начала уголовные производства по факту незаконного обращения с оружием и самовольным присвоением властных полномочий или звания должностного лица. Мужчине грозит до семи лет заключения.

Полиция задержала правонарушителя: смотрите видео

25 ноября в отеле в Печерском районе Киева произошла групповая драка с применением огнестрельного оружия. Двум участникам толкотни вручили подозрение в уголовном правонарушении.