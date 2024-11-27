Чоловіком у поліцейському однострої виявився неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець, передає 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Чоловік, що погрожував, переодягнувся в поліцейську форму

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка. Окрім цього, вони здійснили невідкладний обшук його помешкання, вилучили форму та пістолет. Їхнє походження наразі встановлюється.



Поліція затримала чоловіка, що переодягнувся в поліцейську форму та погрожував пістолетом / Фото поліція Києва

Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та самовільним присвоєнням владних повноважень або звання службової особи. Чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.

Поліція затримала правопорушника: дивіться відео

25 листопада у готелі в Печерському районі Києва сталася групова бійка із застосуванням вогнепальної зброї. Двом учасникам штовханини вручили підозру у кримінальному правопорушенні.