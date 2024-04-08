В Киеве машина-нарушительница упала с эвакуатора

8 апреля 2024, 21:21
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Источник:

Obozrevatel

В Киеве легковушку припарковали в неположенном месте. За ней прибыл эвакуатор. Однако машина предприняла попытку побега.

Как сообщают СМИ, курьезный инцидент произошел сегодня, 8 апреля, в Печерском районе столицы.

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Упала с эвакуатора

Там водитель оставил свой автомобиль на остановке общественного транспорта, что является нарушением правил дорожного движения.

Правоохранители вычислили машину-нарушительницу, и за ней прибыл спецтранспорт. Однако во время попытки эвакуации Volkswagen упал с эвакуатора.

В сети появились кадры с места происшествия.

Volkswagen свалился с эвакуатора / Фото Obozrevatel

ДТП в Киеве: последние новости

  • 6 апреля за день в столице произошло две серьезные аварии. Одна на границе между Днепровским и Деснянским районами. Там столкнулись две машины.
  • Одну после удара отбросило в сторону трамвайных путей. Машина снесла несколько секций металлического ограждения, и повредила конструкции остановки. Второе авто тоже повреждено.
  • На улице Борщаговской в микрорайоне Киевского политехнического института 6 апреля также произошло ДТП. Там водитель BMW влетел в дерево и остановился аж возле киосков.
  • Недавно в Киеве случилась авария с участием трех легковушек: Ford, Jeep и Infiniti.
  • Авто столкнулись на проспекте Георгия Нарбута.
  • Так известно, что водитель Ford с крайней правой полосы объехал грузовик, который стоял перед светофором посередине, выехал на перекресток и попытался повернуть.
  • Как раз в этот момент по крайней левой полосе двигался Jeep.
  • В результате столкновения Jeep перевернулся, а Ford вылетел на противоположную часть дороги. При этом части автомобилей разлетелись в разные стороны и задели Infiniti.
  • По данным следствия, виновником ДТП является водитель Ford.
  • Водитель Jeep тоже получил постановление, поскольку у него не было действующего страхового полиса.
  • К счастью, никто из людей не пострадал.

Автор: Анастасія Колеснікова