В Киеве машина-нарушительница упала с эвакуатора
8 апреля 2024, 21:21Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
В Киеве легковушку припарковали в неположенном месте. За ней прибыл эвакуатор. Однако машина предприняла попытку побега.
Как сообщают СМИ, курьезный инцидент произошел сегодня, 8 апреля, в Печерском районе столицы.
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Упала с эвакуатора
Там водитель оставил свой автомобиль на остановке общественного транспорта, что является нарушением правил дорожного движения.
Правоохранители вычислили машину-нарушительницу, и за ней прибыл спецтранспорт. Однако во время попытки эвакуации Volkswagen упал с эвакуатора.
В сети появились кадры с места происшествия.
Volkswagen свалился с эвакуатора / Фото Obozrevatel
ДТП в Киеве: последние новости
- 6 апреля за день в столице произошло две серьезные аварии. Одна на границе между Днепровским и Деснянским районами. Там столкнулись две машины.
- Одну после удара отбросило в сторону трамвайных путей. Машина снесла несколько секций металлического ограждения, и повредила конструкции остановки. Второе авто тоже повреждено.
- На улице Борщаговской в микрорайоне Киевского политехнического института 6 апреля также произошло ДТП. Там водитель BMW влетел в дерево и остановился аж возле киосков.
- Недавно в Киеве случилась авария с участием трех легковушек: Ford, Jeep и Infiniti.
- Авто столкнулись на проспекте Георгия Нарбута.
- Так известно, что водитель Ford с крайней правой полосы объехал грузовик, который стоял перед светофором посередине, выехал на перекресток и попытался повернуть.
- Как раз в этот момент по крайней левой полосе двигался Jeep.
- В результате столкновения Jeep перевернулся, а Ford вылетел на противоположную часть дороги. При этом части автомобилей разлетелись в разные стороны и задели Infiniti.
- По данным следствия, виновником ДТП является водитель Ford.
- Водитель Jeep тоже получил постановление, поскольку у него не было действующего страхового полиса.
- К счастью, никто из людей не пострадал.