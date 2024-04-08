В Киеве машина-нарушительница упала с эвакуатора

В Киеве легковушку припарковали в неположенном месте. За ней прибыл эвакуатор. Однако машина предприняла попытку побега.

Как сообщают СМИ, курьезный инцидент произошел сегодня, 8 апреля, в Печерском районе столицы.

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Упала с эвакуатора

Там водитель оставил свой автомобиль на остановке общественного транспорта, что является нарушением правил дорожного движения.

Правоохранители вычислили машину-нарушительницу, и за ней прибыл спецтранспорт. Однако во время попытки эвакуации Volkswagen упал с эвакуатора.

В сети появились кадры с места происшествия.

Volkswagen свалился с эвакуатора / Фото Obozrevatel

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