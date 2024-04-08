Як повідомляють ЗМІ, курйозний інцидент трапився сьогодні, 8 квітня, у Печерському районі столиці.
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Впала з евакуатора
Там водій залишив свій автомобіль на зупинці громадського транспорту, що є порушенням правил дорожнього руху.
Правоохоронці вирахували машину – порушницю, і за нею прибув спецтранспорт. Однак під час спроби евакуації Volkswagen впав з евакуатора.
У мережі з'явилися кадри з місця події.
Volkswagen звалився з евакуатора / Фото Obozrevatel
ДТП у Києві: останні новини
- 6 квітня за день у столиці сталося дві серйозні аварії. Одна на межі між Дніпровським та Деснянським районами. Там зіткнулися дві автівки.
- Одну після удару відкинуло в бік трамвайної колії. Машина знесла кілька секцій металевої огорожі, пошкодила конструкції зупинки. Друге авто теж пошкоджене.
- На вулиці Борщагівській у мікрорайоні Київського політехнічного інституту 6 квітня також відбулася ДТП там водій BMW влетів у дерево та зупинився аж біля кіосків.
- Нещодавно у Києві трапилася аварія за участі трьох легковиків: Ford, Jeep та Infiniti.
- Авто зіткнулися на проспекті Георгія Нарбута.
- Так відомо, що водій Ford з крайньої правої смуги об'їхав вантажівку, яка стояла перед світлофором посередині, виїхав на перехрестя та спробував повернути.
- Якраз у цей момент по крайній лівій смузі рухався Jeep.
- Унаслідок зіткнення Jeep перекинувся, а Ford вилетів на протилежну частину дороги. При цьому частини автівок розлетілися у різні сторони та зачепили Infiniti.
- За даними слідства, винуватцем ДТП є водій Ford.
- Водій Jeep теж отримав постанову, оскільки у нього не було чинного страхового поліса.
- На щастя, ніхто з людей не постраждав.