В Киеве на автомобиль во время движения упало дерево: какие последствия

В Киеве в Голосеевском районе утром 2 апреля произошло чрезвычайное происшествие. На автомобиль во время движения упало дерево.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно об инциденте с авто в Киеве

В сети пишут, что в результате чрезвычайного происшествия машина получила повреждения. На месте происшествия работают правоохранители.

Дерево упало на авто посреди дороги в Голосеевском районе. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие,

– говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях фото можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия – дерево упало прямо на капот машины. Также повреждена линия электросети, движение на этом участке дороги временно заблокировано.



В Киеве дерево упало на авто во время движения 3 апреля / Фото из местных телеграм-каналов

К слову, в Киеве и области 30 и 31 марта действовали временные ограничения дорожного движения из-за визита иностранных делегаций. Тогда военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имели право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.