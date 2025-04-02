В Киеве на автомобиль во время движения упало дерево: какие последствия
- В Киеве в Голосеевском районе на автомобиль во время движения упало дерево, что повлекло повреждение машины и линии электросети.
- На месте происшествия работают правоохранители, движение на этом участке дороги временно заблокировано, информации о пострадавших нет.
В Киеве в Голосеевском районе утром 2 апреля произошло чрезвычайное происшествие. На автомобиль во время движения упало дерево.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
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Что известно об инциденте с авто в Киеве
В сети пишут, что в результате чрезвычайного происшествия машина получила повреждения. На месте происшествия работают правоохранители.
Дерево упало на авто посреди дороги в Голосеевском районе. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие,
– говорится в сообщении.
На опубликованном в соцсетях фото можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия – дерево упало прямо на капот машины. Также повреждена линия электросети, движение на этом участке дороги временно заблокировано.
В Киеве дерево упало на авто во время движения 3 апреля / Фото из местных телеграм-каналов
К слову, в Киеве и области 30 и 31 марта действовали временные ограничения дорожного движения из-за визита иностранных делегаций. Тогда военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имели право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.