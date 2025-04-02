Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

До теми Скоїв смертельну ДТП на Київщині та переховувався: як покарали водія

Що відомо про інцидент з авто у Києві

У мережі пишуть, що внаслідок надзвичайної події машина зазнала пошкоджень. На місці події працюють правоохоронці.

Дерево впало на авто посеред дороги у Голосіївському районі. Наразі невідомо, чи є постраждалі,

– мовиться в повідомленні.

На опублікованому в соцмережах фото можна побачити наслідки надзвичайної події – дерево впало прямо на капот машини. Також пошкоджена лінія електромережі, рух на цій ділянці дороги тимчасово заблоковано.



У Києві дерево впало на авто під час руху 3 квітня / Фото з місцевих телеграм-каналів

До слова, у Києві та області 30 та 31 березня діяли тимчасові обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій. Тоді військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мали право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах.