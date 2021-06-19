В Киеве автомобиль сбил блогершу: она сразу записала видео для инстаграма

В столице произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Сразу после аварии она записала сториз для инстаграма, в котором заявила, что ей очень больно.

Видео, которое для инстаграма сняла потерпевшая, обнародовали в сети. На нем девушка лежит вблизи места аварии.

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Потерпевшая записывала сториз с места ДТП

О времена, о нравы! Девушку Дашу сбил автомобиль, а она сразу контент пилит для своей инсты (инстаграм – 24 канал),

– подписали видео.

На ролике с девушкой общается врач, он пытается ее успокоить. По словам медика, после ДТП у пострадавшей раны на голове и сломана нога.

Девушка рассказала, что ей больно

Во время этого окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.

Мне очень больно в ноге, меня очень болит нога,

– говорила она.

В то же время уверяла, что все хорошо.