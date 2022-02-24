В Киеве и Борисполе прозвучали мощные взрывы

24 февраля, около 5.10 утра, в Киеве и Борисполе раздались мощные взрывы. Очевидцы услышали звуки в районах Подола, Арсенальном, Позняках, Дарницком и Печерске.

Об этом сообщают журналисты 24 канала. В свою очередь, корреспондент CNN со ссылкой на МВД Украины заявил, что взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами.

Важно "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира

О взрывах в соцсетях также пишут жители Харькова и Одессы.

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