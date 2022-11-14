В Киеве раздался мощный взрыв в многоэтажке: есть ли пострадавшие

14 ноября в Киеве в одной из многоэтажек произошел мощный взрыв. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Это событие зарегистрировали в журнал Единого реестра заявлений. Теперь решается вопрос о правовой квалификации.

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Что известно о взрыве в столичной многоэтажке

Как стало известно, около 9 утра на спецлинию полиции поступило сообщение о взрыве в квартире по улице Сергея Данченко. На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы.

Предварительно установлено, что в квартире от сети заряжался портативный аккумулятор, который взорвался. Это повлекло пожар и значительное повреждение жилья. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.



В многоэтажке произошел взрыв / фото полиция Киева

В Киеве произошел взрыв в квартире: смотрите видео

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве на Троещине 25 июня произошел масштабный пожар. Пламя было видно из разных районов города. Как стало известно, огонь вспыхнул в здании СТО.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пожару присвоили самый высокий ранг сложности. Сильный ветер быстро разнес дым от огня по другим районам Киева. На месте происшествия работали медики, спасатели и милиционеры.

Как выяснилось, огонь повредил 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом с СТО. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Огонь тушили 6 единиц пожарной техники и 25 работников ГСЧС.

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