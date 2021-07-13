В Киеве из коллектора бьет вода: люк накрыли камнями – видео

Под проезжей частью на улице Кричевского в Киеве прорвало трубу. Из-за этого вода хлынула из канализационного люка, который банально накрыли тяжелыми камнями.

Необычный способ борьбы с образованием масштабного фонтана из аварийной трубы зафиксировали жители Святошинского района Киева. По их словам, коммунальщики никак не реагируют на то, что вода достаточно мощно бьет из-под асфальта.

Смотрите также Под Киевом огромные ямы на дороге засадили деревьями вишни: видео

Из-за прорыва трубы затопило почти всю улицу.

Суровый киевский лайфхак

Прорыв трубы произошел 13 июля на улице Кричевского вблизи станции метро "Житомирская".

Как отметили пользователи в комментариях к видеозаписи, если бы не решение накрыть канализационный люк тяжелыми камнями, фонтан воды мог достигать значительной высоты.

Судя по всему, напор воды является достаточно мощным. Поскольку она пробивается наружу несмотря на преграды в виде самого люка и дополнительной нагрузки.

Пользователи отметили, что обычно подобные аварии в столице приводят к образованию серьезных фонтанов, с пробиванием дорожного покрытия и камнями, которые летят в припаркованные машины. А вот создание преграды в виде накрытого камнями канализационного люка является киевским коммунальным лайфхаком.

Смотрите видео утечки воды из коллектора в Киеве:

Коммунальные аварии с размыванием проезжей части в Киеве случаются очень часто. Связано это с крайне плохим состоянием труб, заменить которые по большей части невозможно из-за плотной застройки.