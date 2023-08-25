Сестры станцевали на кладбище, когда посещали могилу павшего отца: прощение не заставило себя ждать
Очередной скандал разразился в Киеве. Там две девушки решили станцевать на кладбище. Сделали они это, когда посещали могилу павшего отца.
Ролик с плясками девушки выложили в соцсетях. Правда, вскоре они его стерли и извинились перед теми, чьи чувства могли обидеть.
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Танцевали на кладбище
Девушки уверяют, что танцевали у могилы своего отца, погибшего в Изюме.
Сегодня мы навещали на могиле своего павшего отца, погибшего под Изюмом. К сожалению, было не очень корректно выставлять видео такого характера, хотя мы не думали очернить имя героев,
– отметили девушки.
Решили станцевать на кладбище девушки, ведь понимали, как к культуре захоронений относился их отец. Следовательно, они не видели в этом ничего плохого. Как бы там ни было, сестры отметили, что уже сожалеют о том, что сделали.
Девушки танцевали на кладбище: смотрите видео
Тем временем разразился еще один скандал. Он связан с укрытиями, оборудованными для детей.
Поставили туалеты без дверей
- Скандал разгорелся в Украинке в Обуховском районе Киевской области. В детском саду "Хоровод" обустроили укрытие. И все было бы хорошо, если бы не тот факт, что в нем туалеты без двери.
- О работе над укрытием 17 августа рассказал городской голова Украинки Александр Туренко. По его словам, проделали немалую работу, чтобы маленькие украинцы чувствовали себя безопасно во время воздушных тревог.
- Следует понимать, что "Хоровод" работает с 1968 года. С того времени его подвальное помещение не ремонтировалось. Теперь же его переоборудовали под полноценное укрытие.
- Внутри сделали углубление, реконструировали стены, потолок и пол. Также установили санузел, вентиляцию, освещение и противопожарную дверь.
- Собственно, пользователи сети сосредоточили свое внимание на туалетах. По их словам, этими новенькими туалетами просто невозможно воспользоваться. А все потому, что в кабинах просто нет двери.
К слову, несколько месяцев назад разразился другой скандал. Тогда Днепровская районная администрация Киева решила купить в укрытие для детей барабаны за 890 тысяч гривен. Правда, публичная огласка и возмущение людей стали причиной расторжения договора.