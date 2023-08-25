Сестры станцевали на кладбище, когда посещали могилу павшего отца: прощение не заставило себя ждать

Очередной скандал разразился в Киеве. Там две девушки решили станцевать на кладбище. Сделали они это, когда посещали могилу павшего отца.

Ролик с плясками девушки выложили в соцсетях. Правда, вскоре они его стерли и извинились перед теми, чьи чувства могли обидеть.

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Танцевали на кладбище

Девушки уверяют, что танцевали у могилы своего отца, погибшего в Изюме.

Сегодня мы навещали на могиле своего павшего отца, погибшего под Изюмом. К сожалению, было не очень корректно выставлять видео такого характера, хотя мы не думали очернить имя героев,

– отметили девушки.

Решили станцевать на кладбище девушки, ведь понимали, как к культуре захоронений относился их отец. Следовательно, они не видели в этом ничего плохого. Как бы там ни было, сестры отметили, что уже сожалеют о том, что сделали.

Девушки танцевали на кладбище: смотрите видео

Тем временем разразился еще один скандал. Он связан с укрытиями, оборудованными для детей.

Поставили туалеты без дверей

Скандал разгорелся в Украинке в Обуховском районе Киевской области. В детском саду "Хоровод" обустроили укрытие. И все было бы хорошо, если бы не тот факт, что в нем туалеты без двери.

О работе над укрытием 17 августа рассказал городской голова Украинки Александр Туренко. По его словам, проделали немалую работу, чтобы маленькие украинцы чувствовали себя безопасно во время воздушных тревог.

во время воздушных тревог. Следует понимать, что "Хоровод" работает с 1968 года. С того времени его подвальное помещение не ремонтировалось. Теперь же его переоборудовали под полноценное укрытие.

С того времени его подвальное помещение не ремонтировалось. Теперь же его переоборудовали под полноценное укрытие. Внутри сделали углубление, реконструировали стены, потолок и пол. Также установили санузел, вентиляцию, освещение и противопожарную дверь.

Собственно, пользователи сети сосредоточили свое внимание на туалетах. По их словам, этими новенькими туалетами просто невозможно воспользоваться. А все потому, что в кабинах просто нет двери.

К слову, несколько месяцев назад разразился другой скандал. Тогда Днепровская районная администрация Киева решила купить в укрытие для детей барабаны за 890 тысяч гривен. Правда, публичная огласка и возмущение людей стали причиной расторжения договора.