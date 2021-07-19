В Киеве девушку не взяли на работу, потому что она разговаривает на украинском

В Киеве случился очередной языковой скандал – украиноязычной девушке отказали в приеме на работу. Ей объяснили, что внутри компании все говорят по-русски, поэтому ей будет не комфортно работать в таком коллективе.

Речь идет о компании Columb Trade, которая занимается продажей автомобилей из США. Как отмечают на фейсбук-странице ОО "Відсіч", компания 2 недели игнорировала факт нарушения законодательства. Впрочем, в Columb Trade таки отреагировали на скандал.

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Разговор записали

Киевлянка Виктория Ефимец выложила запись разговора с сотрудницей компании. Девушка, вероятно, решила получить доказательства нарушения Конституции и законов Украины, после того, как поняла, что ее не возьмут на работу из-за украинского языка.

Виктория подчеркнула, что предыдущий разговор резко прекратили и спрашивает можно ли его возобновить. На что сотрудница Columb Trade, которая, вероятно, занимается поиском кадров, ответила:

Вы сказали, что разговариваете принципиально на украинском, а у нас общение в компании происходит на русском. Вам будет не комфортно работать,

– заявила представительница Columb Trade.

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Реакция компании

17 июля компания Columb Trade написала пост на своей странице в фейсбуке – извинились.

Приносим искренние извинения за эти недоразумения и возмущение украинцев. Мы проукраинская компания и не занимаемся антинационализмом. Мы благодарны всем людям, которые обратили наше внимание на этот инцидент. Без Вас мы бы никогда не узнали, что подобные вещи происходят у нас под носом,

– пишут от имени компании.

Также в заметке говорится о том, что якобы это было "субъективное мнение одного отдельного человека", а не позиция компании и в настоящее время ведется внутреннее расследование этого инцидента.

В Columb Trade заверили, что данный конфликт будет разрешен, ведь у них в компании уважают "каждого украинца и его гражданскую позицию".