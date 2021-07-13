В Киеве в Днепре увидели медуз: как они там оказались и несут ли угрозу

В Киеве на пляже "Африка", что на Оболони, заметили несколько небольших медуз. Экологи отмечают, что это плохо. Впрочем, таких существ в пресных водах Украины видели и раньше.

Люди привыкли, что медуза – это морской обитатель. Но, существуют и пресноводные представители этого вида.

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Плохой знак для реки

Их появление в Днепре означает, река мелеет и зарастает. Такие медузы появляются при нагревании воды выше 25 градусов по Цельсию.

Пресноводные медузы имеют жало, но используют его, как правило, для ловли корма.

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Пресноводные медузы

В комментариях к публикации приводится высказывание ученого о днепровских медузах, которых замечают в реке только в жаркие летние дни.

Речь идет о– космополитический вид, встречающийся в пресных водоемах на всех континентах.

Как пояснил директор Института гидробиологии, доктор биологических наук, профессор Сергей Афанасьев в интервью "Вечернему Киеву", такая медуза мелкая, достигает в размере не более 2-3 сантиметров.

Живет Craspedacusta sowerbii в двух ипостасях: в основном в виде маленьких полипов, а когда температура воды превышает 26 градусов, превращается в медузу и размножается, рассказал Афанасьев.

Когда впервые обнаружили в Украине

Впервые их обнаружили в конце 1970-х годов возле Трипольской ГЭС, а затем в пруду-охладителе Чернобыльской атомной электростанции.

То, что о них немногие знают, связано с тем, что полипы живут в обрастаниях, которые мало кто изучает. Поскольку последние несколько лет в Украине преимущественно жаркие лета, эти создания стали более заметными, но никакой угрозы они не несут,

– отметил Афанасьев.

Ранее на сайте 24 канала писали о том, что такая медуза совсем не свойственна экологии Украины. Вероятнее всего, в Днепр она попала из чьего-то аквариума.