В сети показали соответствующее видео. Полиция Киева уже разбирается.

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По улицам Киева разъезжает мини-HIMARS

На опубликованных кадрах можно увидеть, как по мосту Патона едет автомобиль Volkswagen, на багажнике которого установили HIMARS.

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В патрульной полиции заявили, что должны разобраться, что это за автомобиль и что именно перевозит водитель. Правоохранители не исключают, что это может быть какой-то розыгрыш или шутка. Они пообещали изучить видео и разобраться.

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