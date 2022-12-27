У мережі показали відповідне відео. Поліція Києва вже розбирається.

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Вулицями Києва роз'їжджає міні-HIMARS

На опублікованих кадрах можна побачити, як мостом Патона їде автомобіль Volkswagen, на багажнику якого встановили HIMARS.

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У патрульній поліції заявили, що мають розібратись, що це за автомобіль і що саме перевозить водій. Правоохоронці не виключають, що це може бути якийсь розіграш, або жарт. Вони пообіцяли вивчити відео і розібратись.

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