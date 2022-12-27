У мережі показали відповідне відео. Поліція Києва вже розбирається.
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Вулицями Києва роз'їжджає міні-HIMARS
На опублікованих кадрах можна побачити, як мостом Патона їде автомобіль Volkswagen, на багажнику якого встановили HIMARS.
У Києві помітили авто з HIMARS: дивіться відео
У патрульній поліції заявили, що мають розібратись, що це за автомобіль і що саме перевозить водій. Правоохоронці не виключають, що це може бути якийсь розіграш, або жарт. Вони пообіцяли вивчити відео і розібратись.
Що нині відбувається у Києві: останні новини
- Нещодавно стало відомо, що відтепер у Києві не функціонуватиме наземний електротранспорт – трамваї та тролейбуси. На заміну випустили додаткові автобуси.
- У соцмережі з'явилося відео, як у Києві чоловік у цивільному одязі "розрулив" затор з автомобілів на лівому березі.
- Нагадаємо, що жителі столиці можуть бути без світла вже цієї зими по 10 – 12 годин.
- Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що Київ готується до різних сценаріїв і надзвичайних ситуацій, зокрема до повного занурення міста у темряву.
- До речі, українським енергетикам дивом вдалось перерозподілити електроенергію у столиці так, що у всіх районах періодично є струм. Однак дефіцит в енергосистемі все ще значний – саме тому киянам слід готуватись до екстрених відключень.