Так, в соціальних мережах активно обговорюють відео, на якому звичайний чоловік у цивільному одязі "розрулив" затор з автомобілів на лівому березі.

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Чоловік просто став на перехресті і "голими руками" регулював рух автотранспорту. Робив усе так, як зазвичай роблять патрульні поліцейські, тільки без жезла в руках.

Кияни в коментарях до відео хвалять чоловіка, мовляв, виручив людей у заторі. Дехто навіть припустив, що чоловік колишній поліцейський, оскільки так вправно махав руками.

В патрульній поліції Києва не змогли прокоментувати це відео. А й правда, що тут скажеш. Але безпека передусім.

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