Так, в соціальних мережах активно обговорюють відео, на якому звичайний чоловік у цивільному одязі "розрулив" затор з автомобілів на лівому березі.
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Чоловік просто став на перехресті і "голими руками" регулював рух автотранспорту. Робив усе так, як зазвичай роблять патрульні поліцейські, тільки без жезла в руках.
Кияни в коментарях до відео хвалять чоловіка, мовляв, виручив людей у заторі. Дехто навіть припустив, що чоловік колишній поліцейський, оскільки так вправно махав руками.
В патрульній поліції Києва не змогли прокоментувати це відео. А й правда, що тут скажеш. Але безпека передусім.
Останні новини про ситуацію в Києві
- Ситуація в енергосистемі столиці досі критична через масовані ракетні обстріли Росії. Жителів Києва попереджають про те, що графіки стабілізаційних відключень не діятимуть. Наразі світло вимикають аварійно.
- Зазначають, що енергетикам ще потрібно трохи часу, аби повернутись до планових обмежень.
- В ОВА зазначили, що тепло- і водопостачання подається в усі райони Києва в штатному режимі.