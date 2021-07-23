Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы также отметил, что Дельта-штамм является приоритетным в циркуляции. Этот вариант вируса является более агрессивным, чем предыдущие мутации.
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В Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно на выявление возбудителя Дельта,
– сказал Рубан.
По словам директора департамента Валентины Гинзбург, пока украинские медики знают о Дельте не из практики, а только опыта иностранных коллег. Новый вирус более заразен и опасен, а инкубационный период у него короче.
Также она призвала украинцев вакцинироваться, чтобы защититься от новых мутаций.
Какие новости о коронавирусе
- В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта.
- Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что сейчас в столице не планируют усиливать карантин. Впрочем, он отметил, что власти готовятся к 3-й волне эпидемии.
- С 21 июля в Украине стартовал 5 этап вакцинации от коронавируса, во время которого прививки могут сделать все желающие.
- С 22 по 25 июля в МВЦ можно вколоть лучшую в мире вакцину американской компании Moderna. Также доступны вакцины Pfizer – для лиц от 60 лет и CoronaVac.