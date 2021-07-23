Начальник головного управління Держпродспоживслужби також зазначив, що Дельта-штам є пріоритетним у циркуляції. Цей варіант вірусу є найбільш агресивним, ніж попередні мутанти.
До теми У Києві та області за добу від COVID-19 не померла жодна людина
У Києві з’явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника Дельта,
– сказав Рубан.
За словами директора департаменту Валентини Гінзбург, поки українські медики знають про Дельту не з практики, а тільки з досвіду іноземних колег. Новий вірус більш заразний і небезпечний, а інкубаційний період у нього коротше.
Також вона закликала українців вакцинуватися, щоб захиститися від нових мутацій.
Які новини про коронавірус
- В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму Дельта.
- Очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що наразі у столиці не планують посилювати карантин. Втім, він зазначив, що влада готується до 3-ї хвилі епідемії.
- З 21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.
- З 22 по 25 липня у МВЦ можна вколоти найкращу у світі вакцину американської компанії Moderna. Також доступні вакцини Pfizer – для осіб від 60 років й CoronaVac.