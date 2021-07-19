В Киеве на Голосеево горят склады с продуктами
19 июля 2021 , 10:49Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Киеве на улице Пироговский шлях 19 июля произошел пожар – горит на территории транспортной компании. На месте работают спасатели.
Огонь охватил 1200 квадратных метров. Частично разрушена крыша и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.
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Жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
Детали
- Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 07: 38.
- Это произошло на улице Пироговский шлях, 154, что в Голосеевском районе столицы.
- Горит 1-этажное складское здание с продуктами.
- В 08: 44 пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация пожара.
Из-за угрозы обрушения конструкций подразделения проводят тушение пожара с внешней стороны здания.
На месте происшествия работает 11 единиц основной и специальной техники и 45 спасателей.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.