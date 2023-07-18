В Киеве готовят запрет на финансирование второстепенных нужд: деньги предлагают направить на ВСУ

В Киевском городском совете готовят мораторий на использование бюджетных средств для второстепенных нужд до конца военного положения. Такая инициатива возникла на фоне историй по закупке барабанов для укрытий, ремонтов дорог и реконструкций.

Об этом в фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Григорий Маленко от фракции "Голос", который и выступил инициатором подготовки решения о введении моратория.

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По его словам, нельзя покупать кожаные барабаны, дорогие кофемашины и финансировать сомнительные ремонты и несколькосотмиллионные строительства, пока ВСУ имеют незакрытые критические потребности.

Первым приоритетом для бюджета любого уровня должна быть поддержка ВСУ и всего, что ускорит нашу общую победу!

– подчеркнул Маленко.

Депутат Киевсовета добавил, что мораторий должен снять все вопросы о целесообразности использования средств столичного бюджета и аккумулировать значительный ресурс, который можно будет направить на финансирование первоочередных потребностей ВСУ.

Этот мораторий не должен стать просто запретом на финансирование действительно важных проектов для жизнедеятельности города. Но должен значительно ограничить возможность сюрреалистических закупок и расходов, которые точно могут подождать победы. Поэтому над ним нужно будет хорошо поработать,

– уточнил Маленко.

Он также обратился к депутатам Верховной Рады, Кабмину и другим органам государственной и местной власти и призвал, чтобы каждый на своем уровне наработал соответствующее решение и внедрил аналогичный мораторий.

"Прошу всех мысленно вернуться в март–апрель 2022 года, когда мы все забыли о партийных флагах, личных оскорблениях и интересах и объединились против общего врага", – отметил Маленко.

Как сообщалось ранее, в укрытия Киева закупили кожаные барабаны и электронные сковородки на миллионы гривен.