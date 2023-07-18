Про це у фейсбуці повідомив депутат Київради Григорій Маленко від фракції "Голос", який і виступив ініціатором підготовки рішення про впровадження мораторію.

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За його словами, не можна купувати шкіряні барабани, дорогі кавомашини та фінансувати сумнівні ремонти та кількасотмільйонні будівництва, допоки ЗСУ мають незакриті критичні потреби.

Першим пріоритетом для бюджету будь-якого рівня має бути підтримка ЗСУ та всього, що пришвидшує нашу спільну перемогу!

– наголосив Маленко.

Депутат Київради додав, що мораторій має зняти всі питання щодо доцільності використання коштів столичного бюджету та закумулювати значний ресурс, який можна буде спрямувати на фінансування першочергових потреб ЗСУ.

Цей мораторій не має стати просто забороною на фінансування дійсно важливих проєктів для життєдіяльності міста. Але має значно обмежити можливість сюрреалістичних закупівель та видатків, які точно можуть почекати перемоги. Тому над ним потрібно буде добре попрацювати,

– уточнив Маленко.

Він також звернувся до депутатів Верховної Ради, Кабміну та інших органів державної та місцевої влади та закликав, аби кожен на своєму рівні напрацював відповідне рішення та впровадив аналогічний мораторій.

"Прошу всіх подумки повернутися в березень – квітень 2022 року, коли ми всі забули про партійні прапори, особисті образи й інтереси та об'єдналися проти спільного ворога", – зазначив Маленко.

Як повідомлялося раніше, в укриття Києва закупили шкіряні барабани та електронні сковорідки на мільйони гривень.