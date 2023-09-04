Это произошло в Святошинском районе 2 сентября. Из-за аварии было затруднено движение транспорта в сторону Киева.
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В Киеве грузовик протаранил блокпост
Как стало известно, 2 сентября на въезде в Киев со стороны Житомира произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с блокпостом.
В результате ДТП бетонные блоки конструкции блокпоста разбросало по проезжей части Житомирского шоссе, что существенно усложнило движение автотранспорта. К счастью, обошлось без жертв.
В результате спасатели с помощью манипулятора убрали бетонные блоки с дороги, после чего полноценное движение автотранспорта на Житомирском шоссе было восстановлено.
Последствия ДТП с грузовиком на блокпосту / фото КАРС
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