Это произошло в Святошинском районе 2 сентября. Из-за аварии было затруднено движение транспорта в сторону Киева.

Смотрите также В авто было полно детей: в ДТП в Ровенской области погибла 3-летняя девочка, много пострадавших

В Киеве грузовик протаранил блокпост

Как стало известно, 2 сентября на въезде в Киев со стороны Житомира произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с блокпостом.

В результате ДТП бетонные блоки конструкции блокпоста разбросало по проезжей части Житомирского шоссе, что существенно усложнило движение автотранспорта. К счастью, обошлось без жертв.

В результате спасатели с помощью манипулятора убрали бетонные блоки с дороги, после чего полноценное движение автотранспорта на Житомирском шоссе было восстановлено.

Последствия ДТП с грузовиком на блокпосту / фото КАРС

Жуткие аварии в Украине: последние новости