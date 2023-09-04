Це сталося у Святошинському районі 2 вересня. Через аварію було ускладнено рух транспорту у бік Києва.

Дивіться також В авто було повно дітей: у ДТП на Рівненщині загинула 3-річна дівчинка, багато постраждалих

У Києві вантажівка протаранила блокпост

Як стало відомо, 2 вересня на в’їзді до Києва з боку Житомира сталася ДТП. Водій вантажного авто не впорався з керуванням та зіткнувся з блокпостом.

Внаслідок ДТП бетонні блоки конструкції блокпоста розкидало по проїжджій частині Житомирського шосе, що суттєво ускладнило рух автотранспорту. На щастя, обійшлося без жертв.

У підсумку рятувальники за допомогою маніпулятора прибрали бетонні блоки з дороги, після чого повноцінний рух автотранспорту на Житомирському шосе було відновлено.

Наслідки ДТП з вантажівкою на блокпосту / фото КАРС

Моторошні аварії в Україні: останні новини