Упала в Днепр с Пешеходного моста: в Киеве утонула женщина
- В Киеве женщина упала с Пешеходного моста в Днепр. Тело достали спасатели.
- К сожалению, реанимировать не удалось.
В Киеве спасатели достали из Днепра тело утопленницы. Женщина упала в реку с Пешеходного моста. Реанимировать не удалось.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.
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В Киеве утонула женщина
В 12:25 6 мая ГСЧС получила сообщение, что с Пешеходного моста в реку Днепр упал человек. Для поисково-спасательных работ направили водолазов-спасателей на лодке "Руслан Кошевой".
Когда они прибыли на место, то на расстоянии 900 метров ниже по течению от Пешеходного моста, в 50 метрах от берега в воде обнаружили тело женщины, в возрасте около 40 лет.
С помощью спасательного снаряжения ее подняли из воды и доставили к берегу для проведения сердечно-легочной реанимации.
К сожалению, реанимировать утонувшую не удалось. Тело женщины передали правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия.
В Киеве достали из Днепра тело женщины / Фото ГСЧС (осторожно, 18+)