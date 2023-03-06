В Киеве прохожий избил 16-летнего подростка из-за внешнего вида: грозит тюрьма

В Киеве прохожий парень избил 16-летнего подростка. Он получил многочисленные травмы и попал в больницу.

Правоохранители нашли злоумышленника, напавшего на парня. Сейчас возбуждено уголовное производство.

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В Киеве прохожий избил подростка

Полиции стало известно, что на улице Днепровская набережная обнаружили без сознания парня 2006 года рождения. У него были многочисленные травмы.



Прохожий избил подростка / фото полиции

Как выяснилось, к несовершеннолетнему на улице начал цепляться прохожий, спровоцировал конфликт и избил его. В результате парень потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

В итоге правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. По его словам, он избил подростка из-за того, что ему не понравился его внешний вид.



Злоумышленником оказался 19-летний киевлянин / фото полиции

Что грозит злоумышленнику

Киевлянину сообщили о подозрении по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

На Закарпатье подростки избили 12-летнюю девочку

Ранее на Закарпатье четверо подростков избили 12-летнюю девочку и сняли все на телефон. Видео, как издеваются над несовершеннолетней, обнародовал местный житель.

Мать пострадавшей девочки обратилась в местный отдел полиции с заявлением об избиении. Там сообщили, что начато досудебное расследование.

Личности обидчиков уже установлены – это две 14-летние девочки и два 15-летних парня. Причины поступка подростков пока не известны.