В Киеве в незаконном call-центре избили журналиста: полиция отреагировала
Источник:Полиция Киева
Правоохранители сообщили об избиении журналиста в Печерском районе Киева. Представитель СМИ проверял информацию о деятельности незаконного call-центра.
В сети сразу начали распространять видео избиения журналиста. На кадрах также видно работников правоохранительных органов.
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В Киеве в незаконном call-центре избили журналиста
По предварительной информации, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, вероятно, действует незаконный call-центр.
Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с лицами, находившихся в офисе, возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения.
По факту избиения журналиста начато уголовное производство. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилии в отношении журналиста.
По состоянию на сейчас полицейские устанавливают всех участников и подробные обстоятельства происшествия.
Что известно об избиении
Предварительно, сначала представителей СМИ пытались не впускать в помещение, а когда они все же попали внутрь, работники call-центра начали убегать.
Журналисты вызвали полицию. Пока правоохранители ехали, работники успели вынести из помещения технику, а также документы.
Позже, уже в присутствии полиции, трое неизвестных напали на журналистов. По предварительным данным, у одного пытались выбить из рук телефон, другого – ударили по лицу.
Работники незаконного call-центра набросились на журналиста: смотрите видео
Ранее в Подольском районе столицы разоблачили незаконный call-центр
- В июле 2023 года полицейские отработали информацию об организации и работе колл-центра в одном из офисов Подольского района Киева. В разоблаченном офисе полиция нашла печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром Инвест" и "Московской Биржи".
- Во время обыска в офисе находилось 47 человек, из которых двое были иностранцами. Полиция изъяла системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты. Следователи проверяли задержанных на связь с российскими спецслужбами.
- Как заявил народный депутат Николай Тищенко, колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве и работу ПВО. Об этом стало известно из изъятых документов, часть из которых была заполнена на русском языке.
- По словам работников, здание, где находился офис, принадлежало нардепу Олегу Семинскому. Сам депутат пришел в колл-центр прямо во время обыска. Он сообщил, что его приемная находится в этом здании и он просто среагировал на шум. Семинский заявил, получил информацию о рейдерском захвате.