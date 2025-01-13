Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире национального маратона.

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Кому принадлежало оружие, изъятое у подростков из скандальных видео

Юлия Гирдвилис отметила, что во время обысков у двух активных участников скандальных видео правоохранители изъяли 2 пистолета.

Один из них был травматического действия, зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего, а другой – пневматический, который не требует оформления разрешения.

Также правоохранители изъяли патроны, страйкбольную гранату, компьютерную технику, в том числе и мобильные телефоны.

Было ли это именно то оружие, которое фигурировало в скандальных видео, которые подростки выкладывали у себя в соцсетях, или это другое было оружие, сейчас мы это устанавливаем,

– рассказала представительница Нацполиции.

Кроме того, она добавила, что изъятые патроны направлены на экспертное исследование, и сейчас в полиции ожидают результатов подтверждения, были ли они боевыми.

К слову, ранее в полиции Киева отмечали, что провели обыски у 2 из 6 несовершеннолетних фигурантов скандальных видео с прослушиванием русской музыки и перекрытием движения для транспорта. Из оружия правоохранители также изъяли еще кастет и нож.