Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в етері національного маратону.

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Кому належала зброя, вилучена у підлітків зі скандальних відео

Юлія Гірдвіліс зазначила, що під час обшуків у двох найактивніших учасників скандальних відео правоохоронці вилучили 2 пістолети.

Один з них був травматичної дії, зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього, а інший – пневматичний, який не потребує оформлення дозволу.

Також правоохоронці вилучили набої, страйкбольну гранату, комп'ютерну техніку, в тому числі й мобільні телефони.

Чи була це саме та зброя, яка фігурувала у скандальних відео, які підлітки викладали у себе в соцмережах, чи це інша була зброя, зараз ми це встановлюємо,

– розповіла представниця Нацполіції.

Окрім того, вона додала, що вилучені набої направлені на експертне дослідження, і наразі у поліції очікують результатів підтвердження, чи були вони бойовими.

До слова, раніше у поліції Києва зазначали, що провели обшуки у 2 з 6 неповнолітніх фігурантів скандальних відео з прослуховування російської музики та перекриттям руху для транспорту. Зі зброї правоохоронці також вилучили ще кастет та ніж.