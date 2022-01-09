В Киеве люди вышли на акцию накануне международных переговоров с Россией

На Михайловской площади в Киеве несколько десятков человек пришли на мирную акцию "#СкажиПутіну_НІ". Она продолжается перед международными переговорами с Россией по ситуации вокруг Украины и противодействию российской агрессии.

На мирную акцию участники пришли с флагами Украины, Казахстана и Беларуси. Они также развернули большой плакат с надписью "Скажи Путину НЕТ" и голубо-жёлтое полотно.

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Почему люди вышли на акцию

По словам участников, они хотят напомнить властям страны и МИД в частности, что украинская позиция во время переговоров должна быть четкой –никаких компромиссов с Кремлем. Такие акции продолжаются также в других городах Украины. Присоединились также и другие страны – Италия, Испания, Германия, Португалия, Великобритания и США.

Перед зданием МИД люди развернули баннер с главным месседжем и спели гимн Украины.

Мы пришли сюда, чтобы призвать власть и мировое сообщество сказать нет ультиматуму Путина и не идти на компромиссы с кремлевским диктатором. Поэтому здесь есть и другие народы, которые столкнулись с агрессией Путина: казахи, крымские татары. Мы здесь для того, чтобы вместе консолидировано этот месседж миру и власти донести,

– заявил один из организаторов акции, представитель "Движения Сопротивления капитуляции" Илья Кононов.

Он подчеркнул, что для украинцев очень важно, чтобы судьба Украины не решалась без позиции украинского общества.

Среди участников – беженка из Казахстана и россиянка

Журналистка и правозащитница Жанара Ахметова является близкой соратницей казахского оппозиционера Мухтара Аблязова. По ее словам, она казахская беженка и 5 лет живет в Украине. На акцию женщина пришла, чтобы рассказать о текущей ситуации в Казахстане. По ее словам, сейчас международные лидеры и политики не готовы дать адекватную оценку происходящему.

Люди пришли на мирную акцию перед переговорами Запада и России / Фото Дарьи Коваль

Завтра Путин будет проводить встречу, и он будет совсем в другой роли. Потому что теперь у него в кармане Беларусь, Казахстан, те страны, которые по приказу Путина, стали оккупантами в нашей стране, а также Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Беларусь,

– говорит женщина.

По ее словам, если это проигнорирует международное сообщество, то завтра все эти страны будут выступать против Украины, Молдовы и всей Европы.

Россиянка Наталья Ващук, которая также пришла на акцию, уверяет, что Украина – это ее вторая родина, поэтому она выступает против политики Путина. По ее словам, она волонтер. Печет торты и делает для фронта имбирные смеси.

Что известно о переговорах России и Запада

10 января пройдет встреча глав России и США, на которой они обсудят "гарантии безопасности".

Переговоры США и России по этим "гарантиям безопасности" состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала во время прямых переговоров представителей стран, затем на заседании Совета НАТО – Россия 12 января, а потом и на встрече в формате Россия – ОБСЕ, которая также пройдет в январе.

В то же время в Кремле заявляли, что не ожидают оптимистичных переговоров с США в Женеве, которые должны состояться 9 – 10 января.

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