Иностранцы с палками: в Киеве на Майдане Независимости подрались несколько десятков человек

В драке в центре Киева принимали участие несколько десятков человек. Среди них были иностранцы, которые били оппонентов палками. С чего начался конфликт, пока неизвестно.

Как рассказали в полиции Киева в комментарии 24 каналу, инцидент произошел 22 июля около 2:00 ночи на самом Майдане Независимости. Свидетели позвонили патрульным, однако впоследствии отменили вызов.

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Прибытие правоохранителей не понадобилось, поскольку все участники драки скрылись с места происшествия.

Что известно о массовой драке на Майдане Незалежности

По предварительным данным, ночью между двумя многочисленными компаниями молодых людей произошел словесный конфликт. Он мгновенно перерос в драку, в которой принимало участие немалое количество людей.

Очевидцы инцидента говорят, что с одной стороны конфликта были иностранцы. С другой – украинцы.

Судя по записи видео, которое опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в телеграме, иностранцы сражались с палками в руках.

Сейчас полицейские проверяют информацию о драке и пытаются установить личности всех, кто был к ней причастен. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Смотрите видео драки на Майдане Независимости в Киеве: