Як розповіли у поліції Києва в коментарі 24 каналу, інцидент стався 22 липня близько 2:00 ночі на самісінькому Майдані Незалежності. Свідки поздвонили патрульним, однак згодом скасували виклик.

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Прибуття правоохоронців не знадобилося, оскільки всі учасники бійки втекли з місця події.

Що відомо про масову бійку на Майдані Незалежності

За попередніми даними, вночі між двома численними компаніями молодих людей стався словесний конфлікт. Він миттєво переріс у бійку, в якій брала участь чимала кількість людей.

Очевидці інциденту кажуть, що з одного боку конфлікту були іноземці. З іншого – українці.

Судячи з запису відео, яке опублікували у спільноті "Київ оперативний" у телеграм, іноземці билися з палицями у руках.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію про бійку та намагаються встановити особи всіх, хто був до неї причетний. Інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.

Дивіться відео бійки на Майдані Незалежності у Києві: