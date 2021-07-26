Вылез через разбитое стекло: в Киеве полиция задержала пьяного похитителя КамАЗа – фото
Источник:патрульная полиция Киева
Полицейские Киева остановили грузовик, который двигался с нарушениями правил дорожного движения. Как выяснилось, за рулем находился нетрезвый мужчина, укравший машину.
На требования патрульных остановиться водитель отреагировал вовремя. Однако он не вышел к правоохранителям через дверь, а начал вылезать через разбитое стекло.
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Во время разговора с нарушителем инспекторы полиции сразу поняли, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Завел отверткой
- Задержали предполагаемого преступника 25 июля в Шевченковском районе Киева. По данным полиции, от прохождения освидетельствования на драгере мужчина отказался.
- Никаких документов при себе у мужчины не было. Правоохранителям он объяснил, что просто выпил немалое количество алкоголя.
- Киевлянин якобы увидел припаркованный КамАЗ, разбил стекло и залез внутрь. Завел машину он отверткой, которую нашел в салоне.
Мужчина завел КамАЗ с помощью отвертки / Фото патрульной полиции Киева
Патрульные составили в отношении водителя протокол об управлении в нетрезвом состоянии и вождении без соответствующих документов. На место происшествия вызвали следователей, которые задокументировали информацию об угоне машины.
Также правоохранители позвонили владельцу грузовика, который на тот момент не знал о пропаже машины.