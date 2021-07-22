В Киеве мужчина пришел в гости и напал с ножом на женщин

В Киеве в Днепровском районе – улица Курнатовского, 21 июля мужчина порезал ножом женщину и ее мать. Он пришел в гости к ним и возник конфликт.

Нападавшего быстро задержали, а женщин отправили в больницу. Об инциденте сообщил сосед, который услышал крики и увидел, как из квартиры убегает неизвестный.

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Детали

Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия патрульных полицейских, следственно-оперативную группу и врачей.

Мы установили, что накануне к женщинам пришел знакомый. Во время общения с жительницами квартиры между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес удар младшей женщине. Мать пыталась защитить дочь, а в ответ нападавший ее ранил. Пострадавшие, 1958 и 1986 годов рождения, госпитализированы в больницу,

– сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правонарушителя задержали в квартире сожительницы. Им оказался местный житель, 1994 года рождения, который ранее отбывал наказание за разбойное нападение.

Что грозит мужчине

Следственным отделом районного управления полиции начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.